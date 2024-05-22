نادى محافظة الفيوم الرياضى يفوز بـ"البرونزية" فى بطولة الجمهورية للدراجات بالسويس

حقق لاعبات فريق نادى محافظة الفيوم الرياضى إناث " للدراجات" الميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للدراجات التى نظمها الاتحاد المصرى للعبه، و اقيمت فاعلياتها بمحافظة السويس، بمشاركة 6 فرق للأندية الكبرى، وكانت المنافسة قوية وشديدة بين اللاعبات وبينهن لاعبات ينافسن للفوز بمراكز متقدمة فى الاولمبياد القادم بفرنسا.

صرح الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى لفريق نادى المحافظة للدراجات، إن بطولة الجمهورية للدراجات الأخيرة، جاءت تمهيدا لبطولة أفريقيا التى ينظمها الاتحاد المصرى للدراجات، فى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة .. مشيراً ان لاعبات فريق نادى المحافظة تركن بصمة واضحة فى البطولة، وحصلن على الترتيب الثالث فى البطولة الأقوى من حيث المنافسات .

نتائج اللاعبات

واكد المدير الفنى ان نتائج منافسات الإناث تحت 18 سنة فردى عام لمسافة 40 كم، شاركن فى منافساتها 12 لاعبة و حصلت لاعبة نادى محافظة الفيوم الرياضى، مريم محمد شحاته، على المراكز الرابع فى زمن قياسى ساعة و 29 دقيقة و 59 ثانية بفارق ثوان قليلة باعدت بينها وبين الفوز بالمركز الثالث للمنافسة، و اللاعبة حبيبة سعيد محمد، على الترتيب 12 فى هذا السباق.

كما، حققت لاعبات نادى محافظة الفيوم" مريم محمود احمد - نورهان ناجى ابو سريع - نيرة احمد كمال" فوزا مستحقا فى مسابقة الفردى العام عمومى تحت 23 سنة إناث لمسافة 50 كم، وحصل الفريق على الميدالية البرونزية .. وجاء فى المركز الثانى فريق نادى بهتيم الرياضى، و فاز بالميدالية الذهبية فريق السويس، ولم تحتسب اللجنة المشرفة على البطولة نتائج 3 فرق شاركت فى تلك المنافسات.

فازت لاعبات فريق نادى المحافظة " مريم اسامة عبد الفتاح بالترتيب 7 - رحمة احمد محمد الترتيب 9 - سلمى سعيد محمد الترتيب 10 ، فى منافسات الفردى العآم تحت 16 سنة إناث لمسافة 30 كم وقد شاركن 20 لاعبة فى تلك المنافسات وقد حصلت فرق السويس على الترتيب الاول والثالث، ولاعبات المنيا على الثانى والرابع.

كما، جاء نادى محافظة الفيوم الرياضى فى الترتيب الثالث، و المنيا الثانى، وحصلت فرق السويس على المركز الاول، و الرابع كان من نصيب الهايكستب ، و الخامس و الأخير لنادى قارون الرياضى، وذلك فى منافسات الفرق الفردى العام تحت 16 سنة إناث لمسافة 35 كم، وقد شاركن 5 فرق للاعبات فى هذه المنافسات.

وفى منافسات عمومى تحت 23 سنة إناث " فرق ضد الساعة " لمسافة 30 كم شارك 5 فرق، و حصلن لاعبات فريق نادى المحافظة، على الميدالية البرونزية، والسويس على الترتيب الثانى، وفاز بالمركز الاول فريق السادس من اكتوبر.

كما تمكنت لاعبات النادى" نورهان احمد ناجى ابو سريع، من الحصول على الترتيب الرابع ومريم محمود احمد على الترتيب الخامس فى منافسات الفردى " ضد الساعة " عمومى إناث لمسافة 25 كم بمشاركة 6 لاعبات .. و فاز بالمركز الاول و الثالث فرق السويس، وحصل فريق بهتيم على المركز الثانى.

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