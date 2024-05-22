سر الأريكة في ختام مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة

يختتم اليوم مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة فعاليات دورته الثانية "دورة الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز" مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، فى حضور الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان، والفنان فتحى عبد الوهاب عضو مجلس أمناء المهرجان.

تبدأ فعاليات الختام بتقديم اخر عروض المهرجان "سر الأريكة" على خشبة مسرح الهناجر فى الساعة السابعة مساء، وهو من أداء وكتابة أمل فتحي وإخراج إيمان زكي، واداء ايقاعات داليا إبراهيم.

يقام حفل الختام على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا فى التاسعة مساء من إخراج تغريد عبد الرحمن وتقديم سالى سعيد، ويتضمن عددا من الفقرات منها عرض فيديو عن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان، ومنها العروض المشاركة من دول مختلفة والورش والمحور الفكرى.

وتقدم الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية والممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة المهرجان، والمخرجة والكاتبة عبير على حزين، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم مديرتا المهرجان و منى شاهين المديرة التنفيذية للمهرجان . سيتم توزيع شهادات تقدير للفرق المشاركة ومدربي الورش ومؤسسات وزارة الثقافة التى قدمت دعما لوجستيا للمهرجان و ساهمت فى إنجاح فعالياته.

عقدت الدورة الثانية لمهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة فى الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو الجاري، بمشاركة ١٢ فرقة مسرحية من ٧ دول مختلفة فى أنحاء العالم.

تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية ، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني، وستوديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومؤسسة سامي أمين، وكالتوجراف وإعلام دوت كوم.