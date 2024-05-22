الأمهات المثاليات لعام 2024 يتسلمن وسام الكمال من الطبقة الثانية

التقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع الأمهات المثاليات لعام 2024 بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات لرئيس الجمهورية.

وتسلمن الأمهات وسام الكمال من الطبقة الثانية، تقديرًا لجهودهن وعطائهن، فضلا عن تسلمهن المكافأة المخصصة لهن، والتي تم زيادتها من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه لكل أم فائزة في المسابقة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث توجهن بالشكر لرئيس الجمهورية لحرص سيادته على تكريمهن وزيادة المكافأة المخصصة لهن.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للسيد رئيس الجمهورية لحرص سيادته على عقد احتفالية سنوية في شهر مارس من كل عام لتكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، وهي رسالة تؤكد تقدير الدولة لدور المرأة ومكانتها المهمة في المجتمع، خاصة أن الاحتفالية والتكريم من قبل السيد رئيس الجمهورية تؤثر في نفوس كل السيدات وتترك في أنفسهن قصة وأثرًا طيبا لا يمكن أن ينسى.

وأكدت القباج أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطاءهن لا يقل عن أمهات أخريات.

وأشارت إلى أن مؤشرات إعلاء قيمة المرأة والسعي الدؤوب لكفالة حقوقها تمثلت في:

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

تكافؤ الفرص التعليمية.

برامج الصحة المتكاملة للمرأة المصرية.

برامج الدعم النقدي ودعم المرأة المعيلة.

التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والمشروعات متناهية الصغر.

تنصيب المرأة في الحقائب الوزارية والقيادية.

إطلاق جائزة التميز الحكومي للمرأة.

مجابهة ديون الغارمات.

دعم النساء ذوي الإعاقة.

رعاية ومساندة أمهات الشهداء والمصابين.

التصدي لكافة مظاهر العنف ضد النساء.

توقير السيدات المسنات.

نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

الاهتمام بالمرأة وبدورها هو جزء لا يتجزأ من التنمية وهو قطعاً يقودنا إلى الاستدامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدورها تولي المرأة اهتمامًا كبيرًا في كافة برامجها، فالوزارة لديها مراكز استضافة المرأة، وهي إحدي الآليات لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير المسكن والرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي لدعم أي امرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، وتهدف بشكل أساسي إلى توفير الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهم، من خلال تأمين المأكل والملبس وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي، والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تنفذ الوزارة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية « مودة» والذي يعمل على تأهيل المقبلين على الزواج.

وأفادت القباج أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» كفل منذ اليوم الأول لإطلاقه كافة حقوق المرأة خاصة الأولى بالرعاية والأكثر هشاشة منهن وخصص لها العديد من الأولويات التي كان على رأسها أولوية استهدافها واستخراج بطاقات الدعم النقدي بأسمائهن وتلقي الدعم عن أسرتهن لضمان توجيهه بما يرونه لازما لتسيير أمورهن وأمور بيوتهن وأطفالهن، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 74% بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 26% فقط، فضلا عن الدور المهم الذي يؤديه برنامج « وعي للتنمية المجتمعية» في تصحيح وتصويب الأفكار والمفاهيم الخاطئة، حيث تؤدي الرائدات المجتمعيات والتي وصل عددهن إلى 15 ألف رائدة دورا مهما في نشر الوعي الصحيح وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما يشاركن في العديد من الحملات التى تنفذها الوزارة ومنها مواجهة ظاهرة الزواج المبكر والعنف ضد المرأة وبالوعى مصربتتغير للأفضل، وغيرها من الحملات التي تكون المرأة شريكا أساسيا بها.

الجدير بالذكر أن الأمهات المثاليات لعام 2024 هن كالتالي: المركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، والسيدة وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، والسيدة تيسير محمود دهيم محمد من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأمهات المثاليات لكل محافظة كالتالي: السيدة أميمة طلعت على السيسي الأولى على محافظة المنوفية، والسيدة إلهام عبد الحميد عبد الحميد الأولى على محافظة الغربية، والسيدة نجلاء مستجير أحمد الأولي على محافظة بورسعيد، والسيدة نجاح محمود صابر الأولى على محافظة الجيزة، والسيدة عبير عباس محمد محمود الأولى على محافظة الإسماعيلية، والسيدة عرب حسن على عاشور الأولى على محافظة البحيرة، والسيدة / فاطمة جابر بدوي حسين الأولى على محافظة بني سويف، والسيدة فاطمة السيد منصور محمد الأولى على محافظة السويس، والسيدة أم هاشم إبراهيم عبد الكريم الأولى على محافظة الوادي الجديد، والسيدة صباح صالح سليمان حسن الأولى على محافظة شمال سيناء، والسيدة عزة مجاهد السيد فريخة الأولى على محافظة دمياط، والسيدة جده صادق إبراهيم سيد أحمد الأولى على محافظة المنيا، والسيدة مرثا إبراهيم عوض جرجس الأولى على محافظة الأقصر، والسيدة عايدة سعيد أبادير روفائيل الأولى على محافظة القاهرة، والسيدة ابتسام حمدي أحمد عبد العزيز الأولى على محافظة البحر الأحمر، والسيدة مسعدة محمد محمد هنيدي الأولى على محافظة الإسكندرية، والسيدة منى محمد على خليفة الأولى على محافظة أسيوط، والسيدة زينب عبد القادر عبد العال الأولى على محافظة الفيوم.

كما جاءت السيدة روجينا فوزي بهادر نور الأولى على محافظة سوهاج، والسيدة مريم وهيب يعقوب عطاالله الأولى على محافظة قنا، والسيدة وهيبة أحمد حليم عبد اللطيف الأولى على محافظة جنوب سيناء، والسيدة عزة عبد الفتاح عبد الستار سلامة الأولى على محافظة الشرقية، والسيدة وفاء عواد عبد العزيز حمزة الأولى على محافظة القليوبية، والسيدة هدى أحمد عبدالله أحمد الأولى على محافظة أسوان.

أما الأم المثالية لابن من ذوي الإعاقة فهي السيدة شهيرة راضي محمد عمر من محافظة مطروح، والأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم فهي السيدة شادية عبد الحكيم يوسف من محافظة الغربية، أما فيما يتعلق بالأم البديلة، فجاءت السيدة فرح حسين عبد القادر عمر من محافظة الجيزة الأولى على مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع على التمكين الاقتصادي ومن قرى حياة كريمة، فقد جاءت السيدة كوثر محمود إبراهيم من محافظة أسيوط الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت الأم صباح دياب سيد أحمد أمًا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم هدى عبد الحميد حسنين أمًا مثالية لشهيد من الشرطة.

كما تم تكريم السيدة أمل على حسن محمد من محافظة أسيوط لتميزها كأم في مبادرة" لا أمية مع تكافل"، والسيدة مرفت توفيق غانم خالد من محافظة المنوفية لتميزها كأم " رائدة اجتماعية".