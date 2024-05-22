وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الحكومية بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك للعاملين بمديرية الزراعة بالمنيا ومراكزها، استكمالا لخطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الحكومى بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها ، بحضور 39 من العاملين بالمديرية.

وتناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، وأهدافها ومجالاتها ، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة، وخطط الطوارئ والإخلاء، وخطة الدفاع المدني، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة، والأمراض المهنية والعادية والمزمنة، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين ، والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل.

وأضافت مدير المديرية ، انه حضرت فعاليات الندوة مدير مديرية الزراعة ، ومديرى الإدارات والجمعيات الزراعية والمسئولين عن السلامة والصحة المهنية بالادارات الزراعية ، وقامت بشرح موضوعات المبادرة مدير مديرية العمل.

كما شارك فى شرح موضوعات الندوة الكيميائى عبد الله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، كما جرى الرد على استفسارات الحاضرين فيما يخص موضوعات الندوة ، والذين قدموا الشكر والتقدير للمديرية وفريق العمل بها على جهودها المستمرة فى نشر التوعية بالسلامة والصحة المهنية وأساليبها وحرصها على تطبيقها داخل المنشآت العاملة فى المحافظة.