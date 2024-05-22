محافظ الفيوم يُكرّم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الفيوم، في إطار الاحتفال بــ "يوم الشهيد والمحارب القديم".

جاء ذلك بحضور، اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظ الفيوم، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف بالفيوم، وعدد من رجال القوات المسلحة والشرطة، وحشد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «ظل الشهيد» من إخراج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، يوضح معارك حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الإسرائيلية وأبطال حرب أكتوبر، كما تخلل الحفل الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.

فى بداية كلمته، رحب محافظ الفيوم، بمدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ومدير أمن الفيوم، والمنصة الكريمة، وجميع الحضور من أسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية، مشيراً إلى أن احتفال اليوم بذكري "يوم الشهيد والمحارب القديم"، هو يوم عزيز علينا جميعًا، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها، فقد ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعيش الأجيال القادمة، موضحًا أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمي معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم.

وأضاف المحافظ، أن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، هو تكريم رمزي يعبر عن قيمة الشهداء اللذين بذلوا أرواحهم فداءً لمصرنا الغالية، ورووا بدمائهم الذكية أرضها الطيبة، لنحيا جميعاً فى سلام وأمان، لافتاً إلى أن الشهيد هو المثال الأسمى في الفداء والبذل والتضحية، وأسر الشهداء هم القدوة في التحمل والصبر على الفقد، موضحاً أن رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ يضربن أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، فقواتنا المسلحة هم الحصن الحصين لدولتنا المصرية.

تكاتف الشعب

ولفت محافظ الفيوم، إلى حجم الانجازات التي تحققت في كافة القطاعات والمجالات خلال الـ 10سنوات الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه باقتحام كافة المشكلات التي عانينا منها لسنوات طويلة، وهو ما تحقق على أرض الواقع وأصبح على مرأي ومسمع من الجميع، بتكاتف كل قوى الشعب من شعب وجيش وشرطة، مؤكداً أن هذا التكاتف كان حائط الصد لكافة الفتن والمؤامرات التى تحاك بدول الجوار والمقصود منها بالأساس الدولة المصرية.

وفي نهاية كلمته، قدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، مؤكداً أن تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريماً معنوياً لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيراً أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتلبية جميع احتياجات أسر الشهداء.

ومن جانبه، قدم مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الشكر لمحافظ الفيوم، لما يقدمه من عون دائم ومساندة مستمرة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، ناقلاً للجميع تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيراً إلى أن الاحتفاء بالشهداء ومصابى العمليات الحربية، وتكريم أسرهم، ما هو إلى تعبير عن قيمة هؤلاء الشهداء، وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن.

وأضاف، أن الشهادة من أجل الوطن شرف عظيم يتمناه كل أفراد القوات المسلحة المصرية، مؤكداً أن الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم أروع صفحات التاريخ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل على توفير الحياة الكريمة والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، رداً لجزء ولو بسيط من فضل هؤلاء الشهداء وتقديراً لأرواحهم الطاهرة.

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