الخميس 16 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل صادمة عن الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف

الطقس
الطقس

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل صادمة عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الموجة الحارة تبدأ اليوم الخميس، على أنحاء الجمهورية.

الموجة الحالية

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، إن الموجة الحارة ستبدأ اليوم وتستمر لمدة أسبوع، ومن الوارد أن تزيد عن الأسبوع، موضحة أن الموجة الحالية هي موجة حارة طويلة بأعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا العام. 

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أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس

وحول درجات الحرارة المتوقعة، أكدت أن اليوم العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية، وغدا ستصل إلى 35 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل كله تتجاوز الـ37 درجة مئوية، في حين تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

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نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار بعد تحذيرات الأرصاد

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وتناول السوائل بكثرة، وارتداء غطاء فوق الرأس، نافية عودة الأجواء الباردة مرة أخرى ليلا، مرددة: "فترات الليل ستختفي منها البرودة، ونظرا لكوننا في النصف الثاني من فصل الربيع، وبالتالي نستطيع أن نودع شعور البرودة تماما".

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