تنفيذ تدريب متقدم حول حوكمة الصحة والإبتكار لعدد من قيادات وزارة الصحة بأمريكا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ ، إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة ، برنامجا تدريبيا تحت عنوان الحزمة الأساسية للمراجعة الفنية ، لعدد 40 متدرب من أعضاء إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الشرقية والمنوفية ، وذلك بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة .

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن التدريب امتد على مدار إسبوع كامل ، تعرف من خلاله المتدربون على عدة موضوعات ، أبرزها أساسيات مراجعة سلاسل الإمداد وإدارة المخزون ، والقوانين واللوائح المنظمة للإمداد وإدارة المخزون ، والدورة المستندية للمخازن الحكومية ، وقواعد التخزين الجيد ،بالإضافة إلى أساسيات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية والإجراءات القياسية لمكافحة العدوى بالمستشفيات كما تم التعرض لأبرز التحديات التي تم ملاحظتها في حملات المرور الدورية.

أضاف " عبد الغفار " أن التدريب تناول ، أساسيات جودة الرعاية الصحية ومبادئها وأدواتها ، وكيفية تطبيق مشاريع التحسين بالمنشآت الصحية والتسجيل الطبي ، ومراجعة الإلتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية بالمنشآت.

أشار " عبد الغفار " إلى أن التدريب تم تحت الإشراف المباشر للدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية ، الذى حرص على إلتقاء المتدربين واستطلاع آراءهم حول التدريب ، وتناول معهم رؤية إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية لتدريب وتأهيل أعضاء إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان ، بالتعاون مع جهات محلية ودولية مرموقة ، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، وبرتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والأكاديمية الوطنية للتدريب.

من جانبه ، قال الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية ، إن الوزارة بصدد تنفيذ تدريب متقدم ، حول حوكمة الصحة والإبتكار ، لعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان ، وأعضاء منظومة العمل بالحوكمة والمراجعة الداخلية ، في إحدى كليات الإدارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.