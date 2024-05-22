صيانة وتطهير جميع شبكات المياه بقرية الأبطال في الإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي القضاء تماما علي ضعف المياه بمنطقة قرية الأبطال بالقنطرة شرق، وذلك بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لبعض المناطق وخاصة منطقة الربع ، والتي كانت تسببت في ضعف وصول للمياه عن تلك المنطقة، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات قرية الأبطال.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تلقينا بلاغا من أهالي قرية الأبطال بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة برئاسة المهندس السيد جاد رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وأشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وعمل مجسات وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير المؤدي لمنطقة الربع عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور والقضاء علي ضعف مياه الشرب وتم وصولها لمنازل للمواطنين مرة أخرى.

وأكد عصمت، انه تم تطهير وغسيل لجميع خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية بقرية الإبطال والمناطق المجاورة الخط بالكامل، كما تم فنيو الشبكات بالقنطرة شرق بالمرور علي المواطنين بالمنازل والتأكد من وصول المياه الي منازلهم، بالإضافة الي أخذ عينات عشوائية من دار العبادة والمقاهي والمنازل لعمل التحاليل المطلوبة للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية طبقاً للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في جميع مناطق محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأشار عصمت، علي استمرار زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات إقليم القناة، " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، لتصل إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات وخاصة الفرعية في القرى، وذلك تيسيرا على المواطنين ونتيجة لزيادة استهلك المياه في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو، بالإضافة الي المتابعة المستمرة من رؤساء القطاعات والمنطقة وفرق الطوارئ علي جميع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأضاف عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن أعطال وكسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا منها خط 600 الرئيسي بمركز ومدينة فايد، وخط 4 بوصة بقرية الأبطال وخط مياه محطة أبوصوير، وتم إصلاحها فى وقت قياسى، وفى فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق فى سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقى البلاغ.