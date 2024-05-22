مدير تعليم الإسكندرية يتابع سير إمتحانات نهاية العام بعدد من مدارس المحافظة

قام الدكتورعربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء الموافق 22 من مايو بمتابعة عدد من مدارس المحافظة، واستهل جولته التفقدية بمتابعة لجنة الامتحان بمدرسة اللبان الابتدائية بإدارة الجمرك ، وذلك بحضور روحية أبوغالي مدير عام الإدارة، كما قام بمتابعة لجنة الامتحان بمجمع فاطمة الزهراء الرسمي لغات وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية الامتحانية والتزام الطلاب والمعلمين بالتعليمات الصادرة بشأن الامتحانات، ووضع دليل اللجان وجدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك هدوء اللجان والتزام مراقبي الأدوار بمهامهم وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب .

توجيهات

في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة سير العملية الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم الثانوي والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي بدأت السبت الماضي وتنتهي الخميس المقبل الموافق 23 من مايو الجاري

امتحانات الصف الثاني الثانوي

ومن ناحية أخرى قام مدير المديرية بمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي الإليكترونية من خلال أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) بمدرسة جمال الدين الأفغاني ، موضحًا أنه لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف عمليات الإدارات بشأن امتحانات اليوم .

المنتدى العالمي للتعليم بلندن

و في سياق اخر، التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم بلندن، بالفريق التنفيذي للبكالوريا الدولية (IB)، والذي ضم السيد أولى بيكا هيتونين المدير العام للبكالوريا الدولية (IB)، والسيد هيف بنايان المدير العالمي لتطوير الأعمال بالبكالوريا الدولية (IB)، والسيد جان كريستوف غوريس رئيس قسم التنمية في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط؛ حيث استهدف اللقاء بحث سبل التعاون من أجل تيسير تنفيذ برامج البكالوريا الدولية في مصر،.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم المصرية حريصة على دعم تقديم هذه النوعية من التعليم في مصر على أعلى مستوى، موضحا أن شهادة البكالوريا الدولية (IB)، واحدة من الشهادات القوية التي تحظى بثقة كبيرة في مصر.

كما أكد الوزير على أهمية التعاون الاستراتيجي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية وبين البكالوريا الدولية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للطلاب والمدارس المصرية، مؤكدا أهمية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين البكالوريا الدولية؛ من أجل تيسير عمل المدارس التي تعمل بنظام البكالوريا الدولية في مصر.

وشهد الاجتماع، مناقشة البنود الخاصة ببرتوكول اتفاقية التوسع بمدارس (IB) والمراحل اللازمة لها، ومناقشة تعزيز سبل التعاون من أجل تيسير تنفيذ برامج البكالوريا الدولية في مصر.

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