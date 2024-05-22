إعدادية الغربية في يومها الخامس.. هدوء في اللغة الإنجليزية

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بمتابعة عدد من لجان مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية للاطمئنان إلى سير الإمتحانات بصورة طيبة وبدون أي شكاوى من الطلاب.

توجه وكيل الوزارة في بداية الجولة إلى لجان مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تابع لجان مدرسة طنطا الإعدادية بنين ، ولجنة مدرسة السيد محمد عبدالرحيم الابتدائية ، للاطمئنان إلى سيرالامتحان بدون أي مشكلات، والاطمئنان إلى عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة.

واختتم "حسن" جولة المتابعة بلجنة مدرسة يحيا الوطن الابتدائية، حيث اطمأن علي سير الامتحان بصورة طيبة، والتزام جميع العاملين بالضوابط الامتحانية خلال فترة سير الامتحان.

وخلال تواجده بجميع اللجان، وجه وكيل الوزارة بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وشدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين، والتأكد من عدم وجود أي وسائل الكترونية تساعد على الغش، مؤكداً أننا حريصون دائما على متابعة سير العملية الامتحانية في جميع الإدارات والمدارس، والاطمئنان إلى سير الامتحانات بنجاح.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 88682 طالب يؤدون اليوم الامتحان في 412 لجنة في مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، في حين يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية المهنية البالغ عددهم 3588 طالب، الامتحان في 25 لجان، في مادتي الرياضيات، والمجال الصناعي.