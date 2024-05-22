سلطة الفاصوليا البيضاء.. بديل أوفر للحوم

سلطة الفاصوليا البيضاء من السلطات الصحية الغنية بالفيتامينات كما تحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما تكون الاختيار الأوفر مقارنةً باللحوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سلطةالفاصوليا البيضاء

طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء

المقادير

- الفاصوليا البيضاء : كوب (مسلوقة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصان (مهروس)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- مرق : كوب (خالي الدسم)

طريقة التحضير

لعمل سلطة الفاصوليا البيضاء.. في وعاء على نار متوسطة ضعي زيت الزيتون، ويضاف إليه البصل والثوم ثم الفاصوليا.

قومي بتقليب المكونات جيدا، ثم تُتبل بالملح، والفلفل الأسود، والكاري.

أضيفي كوب المرق، واتركي الخليط على نار هادئة لمدة حوالي 20 دقيقة.

اسكبي الفاصوليا بطبق تقديم، وقدميها ساخنة.

فوائد تناول الفاصوليا

1. تعد منخفضة المؤشر الغلايسيمي

المؤشر الغلايسيمي (GI) هو مؤشر يقوم بتصنيف الطعام وفقًا لتأثيره على مستوى السكر في الدم، فالأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع تعني أنها قد تسبب ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم يليه انخفاض مفاجئ، مما يؤثر سلبًا على الطاقة لديك.

أما الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض فهي تحافظ على مستوى السكر في الدم، وتقلل من الجوع والمزاجية المرتبطة به.

2. تعد مصدرًا غنيًا بالبروتين

البروتين يعد مادة ضرورية ومهمة لجسم الإنسان، فهو يدخل في العديد من العمليات والوظائف، وبدورها تعد الفاصوليا البيضاء غنية بالبروتين، كما أنها تمد جسمك بالكربوهيدرات.

الجدير بالذكر أن كل حصة من الفاصوليا البيضاء تحتوي على 18 غرام من البروتين تقريبًا، مما يجعلها البديل عن اللحوم للأشخاص النباتيين.

3. تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة

لمضادات الأكسدة العديد من الفوائد الصحية والجمالية بالتالي تناول الأطعمة الغنية بهذه الخصائص من شأنه أن يعود بالفائدة على صحتك.

بشكل عام تتمثل فوائد مضادات الأكسدة في التحكم بمستويات الجذور الحرة في الجسم، والتي يسبب تراكمها ارتفاع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل: السكري، والسرطان، وأمراض القلب.

إضافة إلى ذلك تعمل مضادات الأكسدة على الآتي:

تعزيز صحة القلب.

تحسين قدرات العقل والدماغ.

الحفاظ على صحة العيون.

ترطيب الجلد وتعزيز صحته وسلامته.

التقليل من علامات الشيخوخة وإبطاء عملية ظهورها.