متحف الحضارة يشهد ختام بطولة العالم للإسكواش

على غناء تامر حسني..

شهد مساء أمس المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط نهائي بطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات، والتي استضافتها مصر في الفترة من 9 إلى 18مايو الجاري بالملعب الزجاجي المقام بالساحة الخارجية للمتحف، بمشاركة 128 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 21 دولة، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة.

شهد ختام البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الدكتور عاصم خليفه رئيس الإتحاد المصري للإسكواش.

كما شهد مسرح حفل ختام فعاليات البطولة، حفلًا غنائيًا أحياه الفنان تامر حسني وقدم مجموعة مميزة من أغانيه التي أثارت حماس الجمهور.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف ، أهمية احتضان المتحف مثل هذه البطولات لما لها من أهمية في الترويج والدعاية للمقصد السياحي المصري بصفه عامة ومنتج السياحة الرياضية بصفة خاصة مما يعكس مدى قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية وهو ما يسهم في دعم الصورة الذهنية عن مصر بمختلف دول العالم لاسيما وأن بطولات الاسكواش تشهد مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم فضلاً عما تتمتع به من نسب متابعة كبيرة من مختلف الجنسيات.

واضاف أن هيئة المتحف حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لفعاليات هذه البطولة منذ نسختها الأولى بما يسهم في خروجها بالشكل اللائق بمصر ومكانتها السياحية وبما يسهم في الترويج والدعاية للمتحف وما به من مقومات وأنشطة مختلفة ومتنوعة.

وقد انتهت البطولة أمس بحصول اللاعب البيروفي دييجو إلياس على لقب ببطولة العالم للرجال واللاعبة المصرية نوران جوهر على لقب بطولة العالم للسيدات.



