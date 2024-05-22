ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير تراخيص السيارات المجمعة محليا بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير تراخيص و شهادات بيانات سيارات مجمعه محليا .احيل المتهمين للنيابة العامة التى باشرت التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر إجرامية - مقيمين بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، #أسيوط، لإسكندرية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات المرورية وإستخراج تراخيص لتسيير سيارات "يتم تجميعها محلياً" وبيعها لعدد من المواطنين دون علمهم بذلك وإرتكابهم العديد من الوقائع بذات الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد (8 متهمين) ، وبحوزتهم (شهادتى بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "محددة البيانات" - 3 فواتير - 5 عقود بيع سيارات - توكيل إدارة سيارة - 4 إيصالات - 5 نماذج رخص تسيير - رخصة قيادة "جميعهم بدون بيانات ومزورين"- أجزاء جوهرية لسيارة مُعدة للتصنيع).. كما تم ضبط عدد (23 سيارة – 6 مقطورة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.