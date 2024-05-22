مصر للفنادق تجزء القيمة الاسمية لسهم الشركة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على إجراء شركة مصر للفنادق بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

قالت الرقابة المالية أن مجلس إدارة مصر للفنادق قرر في مارس الماضي تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيه إلى 1 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 396 مليون سهم بدلًا من 79.2 مليون سهم.

يشار إلى أن مصر للفنادق، سجلت صافي ربح بلغ 430.21 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 347.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 577.9 مليون جنيه، مقابل 398.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.