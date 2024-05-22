رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بسكان حي الأندلس بالتجمع الثالث لبحث مطالبهم

اجتمع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بممثلي سكان حى الأندلس بالتجمع الثالث، لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، ومنها بدء طرح أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة بحى الاندلس منطقة 1،2 بالتجمع الثالث.

وخلال اللقاء، أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم حل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، وتم البدء فى اجراءات طرح عملية رفع كفاءة الطرق والأرصفة بالحى، لتوفير سبل الراحة لساكنى الحى، بجانب التأكيد على أنه ستتم المتابعة من خلال رئيس الحى لمنع المخالفات البنائية بالحى، ومنع إلقاء أية مخلفات بنائية بالطرق الداخلية والخارجية بالحى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال حدوث ذلك.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعمال الطرق الجاري تنفيذها بحى امتداد غرب الجولف، والمحلية الثامنة بالتجمع الثالث، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بالتجمع الثالث، وكذا استكمال أعمال الطرق بمحور 24 بالامتداد الشرقي للمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلي أنه تم التنبيه على المسئولين عن المشروعات بضرورة الالتزام بأصول الصناعة والمواصفات الفنية فى تنفيذ كافة الأعمال بالمدينة، ومواصلة المجهود لتقديم أفضل الخدمات للسكان وقاطني المدينة.

وفي سياق آخر، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، شوارع وميادين المنطقة الصناعية بعتاقة، لتكثيف دور إدارات التنمية والزراعة والأمن والتشغيل والصيانة والكهرباء ومتابعة تفعيل قانون التصالح ومنع المخالفات، وذلك في إطار متابعة المناطق الصناعية وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها.

وخلال الجولة، وجهت مخلوف بجاهزية جميع المرافق وتوفير الخدمات للمصانع والشركات والحفاظ على شكل حضاري متميز للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، ومراقبة تطبيق قانون التصالح ومنع حدوث أي مخالفات.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، يرافقها مسئولو الجهاز، رافع مياه الـ٩٠٠مم المغذي للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة.

وشددت رئيس الجهاز على استمرارية الضخ بنفس الضغوط التي تحتاجها المنطقة الصناعية بعتاقة، ولاسيما مع قدوم فصل الصيف وزيادة الاستهلاك، كما شددت على ضرورة مراقبة نسبة الكلور وتحليلها بشكل مستمر، وكذلك غسيل الخزانات وفقاً للجدول الدوري، ومراقبة شبكة التوزيع ومتابعة كميات المياه.