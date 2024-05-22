الكواري: المؤسسات المالية العربية تلعب دورًا كبيرًا في تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التحديات

ترأس علي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، والتي تُعقد في القاهرة، مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

في كلمته الافتتاحية، أشاد الكواري بجهود جمهورية مصر العربية في استضافة ورعاية هذه الاجتماعات، كما توجه بالشكر إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على كرم الضيافة وحسن التنظيم.

وأكد الكواري على أهمية دور المؤسسات المالية العربية في تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التحديات الراهنة، خاصةً في ظل الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات ساهمت بشكل كبير في دعم جهود الحكومات العربية من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات، مما ساعد على التخفيف من آثار هذه الأزمات على الاقتصادات العربية.

ودعا الكواري إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية والحكومات العربية لتنسيق الجهود وتطوير آليات العمل، بما يتماشى مع التطورات والتحديات العالمية والإقليمية.

كما شدد على ضرورة تبني الدول العربية للعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية وتنويع الهياكل الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم رأس المال البشري، وتسريع جهود التحول الرقمي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأشاد الكواري بالجهود التي قامت بها بعض الدول العربية على صعيد تنويع هياكلها الاقتصادية، وزيادة مستويات مرونة وتنافسية اقتصاداتها.

وأثنى على الدور الهام الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم القضايا العربية، والإنجازات التي حققتها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة والنهوض بالبنية التحتية.

وأخيرًا، رحب الكواري بسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي يشارك للمرة الأولى في هذه الاجتماعات، وأشار إلى التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق التي من شأنها أن تعزز من مكانة المؤسسات المالية العربية.

وختم الكواري كلمته بالتعبير عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على توفير كافة التسهيلات لنجاح الاجتماعات، كما توجه بالشكر للإخوة الرؤساء والمدراء العامين في المؤسسات والهيئات المالية العربية على جهودهم في تعزيز التعاون العربي.