الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس الوزراء: مصر عازمة على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وفي القلب منها الهيئات المالية العربية بما يلبي تطلعات الشعوب العربية، وذلك من أجل غدٍ أفضل ننعم فيه جميعا بالأمن والسلام والرخاء.

كلمة الدكتور مصطفى مدبولي 

ووجه رئيس الوزراء، "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، الدعوة إلى المؤسسات المالية العربية لكي تُكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي.

 

وأشار إلى أنه بالإضافة أن تمنح المؤسسات المالية العربية رأس المال البشري اهتماماً خاصاً في خُططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة.

 

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