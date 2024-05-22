الأربعاء 22 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طلاب مدرسة رشدي الدولية يزورون العلمين الجديدة ويتفقدون معالمها

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وفد من طلاب مدرسة رشدي الدولية الخاصة، يرافقهم أساتذة المدرسة، مدينة العلمين الجديدة، للاحتفال بانتهاء الطلاب من الشهادة الإعدادية، والتعرف على المدينة، وتفقد معالمها.

وأشار مسئولو المدرسة إلى أن الرحلة تهدف إلى تكريم الطلاب على مجهوداتهم طوال العام الدراسي، وتعزيز روح الفريق والتعاون بينهم من خلال الأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة التي تم إعدادها، بجانب التطلع إلى أن تكون هذه الرحلة فرصة للطلاب للاستمتاع بوقتهم والتعرف على جزء جديد من بلدهم.

وفي مستهل الزيارة، استمع الطلاب، لشرح تفصيلي عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة المتواجدة بالمدينة، والتي تتنوع بين سكنية، ومراكز تجارية، ومناطق خضراء، وخدمية، مما يجعلها تُسهم بشكل كبير في تنمية التجمعات العمرانية المجاورة لها.

وتضمنت الرحلة زيارة لأهم معالم مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الشواطئ الجميلة والممشي السياحي، والأبراج، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمناظر الخلابة والأنشطة الترفيهية التي تقدمها المدينة.

وعقب الجولة، عبر وفد طلاب المدرسة عن إعجابهم الشديد، وانبهارهم، وتوجهوا بالشكر لمسئولي الجهاز على إتاحة الفرصة لزيارة مدينة العلمين الجديدة، وتفقد أهم معالمها، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بمعالم المدينة.

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