نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يتفقد لجان امتحانات كلية الطب

واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل داخل لجان الامتحانات بكلية طب البنات بالقاهرة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات الفرقة الخامسة مادة «طب الطوارئ»، وتأكد من وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، واطمأن على مستوى الأسئلة في حضور رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة.

من ناحية أخرى قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بحضور اجتماع مجلس الكلية، وأشاد بما تحقق في الكلية من إنجازات بداية من كونها أول كلية طب في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة عام 2014م وأيضًا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد عام 2019م، وثمن نائب رئيس الجامعة جهود الكلية الرامية إلى الحصول على شهادة تجديد الاعتماد للمرة الثانية، وقدم التحية لعمداء كلية طب البنات السابقين؛ لجهودهم المخلصة في سبيل تقدم الكلية.

كما قدم التحية إلى الدكتورة زينب نبيل، وكيل الكلية سابقًا؛ لجهودها البحثية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمركز القومي للبحوث، بشأن فاعلية لقاح كورونا.

وقام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتكريم القامات العلمية الكبيرة التي بذلت جهودًا كبيرة في ملف الجودة والاعتماد؛ جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات بمدينة نصر

وكان تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات فرع البنات بمدينة نصر.

شملت الجولة تفقد لجان امتحانات كليات: الدراسات الإسلامية والعربية، والتربية، والدراسات الإنسانية، والصيدلة، والهندسة.

وخلال الجولة التفقدية شدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وأكد على ضرورة وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطالبات، كما شدد علي أن تكون الأعداد معقولة حسب مساحة المكان لعدم التكدس واحكام السيطرة علي اللجان وكذلك الورقة الامتحانية طبقا لمتطلبات الجودة بعد حصول كليات الفرع علي شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة.

وتابع أيضًا وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات بالتنسيق مع الإدارة الطبية، وذلك في حضور عمداء ووكلاء كليات الفرع بمدينة نصر.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود الفريق البحثي المصري المتعاون مع منظمة الصحة العالمية

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود الفريق البحثي المشترك من الجامعات المصرية العاملين في مجالات البحث العلمي حول فاعلية لقاح كوفيد 19، وأوضح أن هذا الفريق حظي بدعم كبير من الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الأزهر لإعلان نتائج المشروع البحثي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للبحوث عن دراسة بين العاملين الصحيين في خمس مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر.

حضر الاحتفالية الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات،والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر ،وعمداء ووكلاء كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

ورحب رئيس الجامعة بالمشاركين في المشروع البحثي من مختلف الجامعات المصرية في رحاب جامعة الأزهر كعبة العام وقبلة العلماء، وأشاد بالتعاون القائم بين جامعة الأزهر والمركز القومي للبحوث ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة ترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

المشروع البحثي الذي تم إسناده إلى جامعة الأزهر من منظمة الصحة العالمية يعزز مكانة الجامعة على مستوى العالم

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا المشروع البحثي الذي تم إسناده إلى جامعة الأزهر من منظمة الصحة العالمية يعزز مكانة الجامعة على مستوى العالم، ويؤكد الحاجة الماسة إلى جهود العلماء، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية هي حائط الصد في مواجهة التحديات الصحية، وكان في مقدمتها جائحة كورونا التي أوقفت الحياة في العالم، ومنعت الطواف حول الكعبة، وأغلقت بسببه دور العبادة مما عكس الحاجة الماسة إلى أهمية العلم والبحث العلمي.

ووجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الشكر والتقدير للدكتورة زينب نبيل، منسقة هذا المشروع البحثي المشترك بين الجامعة ومنظمة الصحة العالمية والمركز القومي للبحوث، وأكد صديق على أن هذا المشروع البحثي المشترك يعكس اهتمام الجامعة بالبحث العلمي، ويؤكد على إيمانها ودعمها الكبير لجهود الدولة المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وأشاد صديق بجهود الجيش الأبيض في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا.

ووجه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الشكر والتقدير لجهود الباحثين في كليات الطب بالجامعة والجامعات المصرية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قامت عليها الدكتورة زينب نبيل في هذا المشروع البحثي المشترك الذي يسهم في نهضة وتقدم الخدمات الصحية بفضل تضافر جهود كبيرة من الباحثين في جامعة الأزهر والجامعات المصرية.