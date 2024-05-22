مدبولي يشيد بدعم الهيئات المالية العربية لمصر

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم الهيئات المالية العربية لمصر على مدار السنوات الماضية، مشددًا على أن هذا الدعم ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية.

التحديات الإقليمية والدولية

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أنه برغم ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية فإنها مُطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة.

وتابع: "ويكون هذا الدعم من قبل الهيئات المالية العربية عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية"، مؤكدًا أن هناك ثقة في أن قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة.