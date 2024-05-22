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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدبولي: انعقاد اجتماعات الهيئات المالية العربية في وقت صعب تمر به المنطقة

كلمة الدكتور مصطفى
كلمة الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اتعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 في مصر يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية.

 

وشدد "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية لعام 2024 يأتي في وقت الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية، موضحًا أنه وفي هذا الإطار تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهنة.

وتابع: "يبرز ايضًا تجاوز التحديات الراهنة من أجل العمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها"، موضحًا أنه ينتهز هذه الفرصة لكي ينقل لجميع المشاركين تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يعد تشرف مصر باستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 أبلغ دليل على حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة.

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