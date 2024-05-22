مصر الخير: نتعاون مع الجمعيات الشريكة بالمحافظات للوصول للأسر الأكثر احتياجا

مع اقتراب عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، دشنت مؤسسة مصر الخير رسمياً حملة صك الأضحية والتي تنفذها للعام العاشر علي التوالي، وذلك من داخل أحدي مزارع الإنتاج الحيواني بالقرب من محافظة البحيرة.

دورة عمل مستدامة..الأهالي تشارك مصر الخير في تربية العجول وتبيعها لها

وأكدت مروة أسامة نائب المدير التنفيذي لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة "تعتمد في حملة "صك الأضحية" على أفضل سلالات اللحوم البلدية قائلة:" لدينا خبراء على أعلى مستوى في هذه المزارع التى لا نمتلك فيها العجول وإنما يمتلكها المستفيدون وفي نهاية دورة التسمين نقوم بتسويق المنتج ووقت صكوك الأضاحي تشتري المؤسسة العجول من المستفيدين وتقوم بعمليات الذبح وفقاً للشريعة وتوقيت الذبح ثم تقوم بالتوزيع على الأسر الأكثر استحقاقا مع ضمان وصول 9 كيلو جراما من اللحم الصافي للمتبرع وتوزيع 18 كيلو جراما على المستحقين .

دورات الإنتاج الحيواني للسيدات والرجال وتحويلهم لمستثمرين في شهور

وقالت نائب المدير التنفيذي لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة "مصر الخير" في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي بالمزرعة:"إن حملة صك الأضحية من أهم الحملات التى تقدمها مؤسسة "مصر الخير" سنوياً نظراً لأهمية موسم عيد الأضحى المبارك لدى جميع المصريين ومع ذلك فهي ترسم لوحة التنمية المستدامة التى تقدمها المؤسسة لخلق مستثمر صغير، حيث أنها تحقق سنوياً تغيير جذري فى حياة العديد من المستحقين الذين يتحولون إلى صغار مربين بعد الحصول على دورات الإنتاج الحيوانى تحت إشراف شركة أرض الخير ومع توالى الدورات التنموية للمتميزين منهم يتحولون إلى المستثمرين في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعد من أهم أهدافنا في التنمية الشاملة بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية فى مصر".

وأشارت إلى أن المواشي بمزارع مصر الخير بلدي تمامًا بالرغم من استيرادها حيث يتم استيراد العجول في سن صغير وتسمينها داخل المزارع المصرية لتألف على المناخ والعلف المصري، ويشرف عليها اكبر أطباء تغذية يشرفون على الاعلاف وتسمين المواشي، وليست فكرة صك ولحوم يتم توزيعها وانما قصة حياة أكثر من 7000 مستفيد من رجال وسيدات كانوا عاطلين عن العمل وقدمت لهم المؤسسة التمويل بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، حيث يعد هذا المشروع أكبر مثال للتكافل الإجتماعي ومن أكثر النماذج الناجحة".

وأوضحت أن صك الأضحية مع مصر الخير يوفر الأضحية بمبلغ مناسب مع الوصول للمحتاجين في المحافظات الحدودية والأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الشريكة للوصول للقرى والنجوع بأبعد منطقة في مصر.