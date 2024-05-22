الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدبولي: استضافتنا لاجتماعات الهيئات المالية العربية دليل على دعم جهود التكامل

الدكتور مدبولي
الدكتور مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يرحب بالوزراء المشاركين في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، موضحًا أنه ينتهز هذه الفرصة لكي ينقل لجميع المشاركين تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، إلى أنه يعد تشرف مصر باستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 أبلغ دليل على حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة.

 

وأوضح أن هذا الهدف الذي سعت الدولة المصرية لتحقيقه جيلًا بعد جيل ولم تتخلى الدولة المصرية عن هذا الهدف، بالرغم مما شهدته المنطقة العربية من أحداث جسام على مدى عقود.

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