اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2024 يرفع شعار "كن جزءًا من الخطة"

يحتفل العالم في اليوم 22 من شهر مايو باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، بهدف توعية الناس بالتنوع البيولوجي، الي يحافظ على توازن الكوكب، والخلل فيه يعرضنا للكثير من الكوارث والأزمات.

ووفق لموقع " jagran"، يعتبر التنوع البيولوجي هو أساس الحياة على الأرض، والذي يشمل النباتات والحيوانات والفطريات والعديد من أنواع الكائنات الحية الدقيقة، وهي مهمة جدًا لصحة الإنسان ورفاهيته، وبذلك نحصل على الغذاء والماء والدواء والعديد من الموارد الأساسية الأخرى، كما أنه يساعد أيضًا في الحماية من العديد من أنواع الكوارث الطبيعية والتي ظهرت بكثرة الفترة الأخيرة.

ويتعرض التنوع البيولوجي للتهديد اليوم بسبب الأنشطة البشرية مثل:

قطع الأشجار .

رمي النفايات .

التلوث بانواعه.

تغير المناخ.

وكان الغرض من الاحتفال بهذا اليوم الذي أعلنته الأمم المتحدة هو زيادة فهم الناس للتنوع البيولوجي وتوعيتهم بأهمية الحفاظ عليه.

نبذة عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي

تم إنشاء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي من قبل اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 ديسمبر 1993، ولكن نظرا للصعوبات العملية التي أعربت عنها العديد من الدول، فقد تقرر الاحتفال به في 22 مايو بدلا من 29 مايو، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم يتم الاحتفال به في 22 مايو فقط.

اليوم الدولي للتنوع البيولوجي 2024

يتم الاحتفال بهذا اليوم كل عام بموضوع خاص ويتم العمل على هذا الموضوع فقط، تم الاحتفاظ بموضوع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2024 على أنه "كن جزءًا من الخطة"، ويركز هذا الموضوع على مشاركة الناس ومسؤوليتهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وكان موضوع هذا اليوم من عام 2023 هو "من الاتفاق إلى العمل: إعادة بناء التنوع البيولوجي".

المساعدة في زيادة التنوع البيولوجي

يتم تنظيم العديد من أنواع البرامج في هذا اليوم ويتم من خلالها تعريف الناس بالحفاظ على التنوع البيولوجي، ومع ذلك، حتى جهودك الصغيرة يمكن أن تقطع شوطا طويلا في إنقاذها، فعلى سبيل المثال، من خلال تقليل استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان، ووقف إزالة الغابات، والحد من التلوث ، واستخدام المنتجات المعاد تدويرها، يمكننا تقديم مساهمة مهمة في هذا، كما يمكنك الانضمام إلى هذه المنظمات التي تعمل على حماية التنوع البيولوجي، لتقديم مساهمة قيمة في زيادة التنوع البيولوجي.