بطاقة مُعان لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات في السعودية.. طريقة الحصول عليها

بطاقة "مُعان".. بحث عنها الكثيرون بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إطلاقها من قبل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل، والتي يتم تقديمها لخدمة الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود بالحد الجنوبي.

مزايا لحامل بطاقة مُعان

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الأمانة؛ أن البطاقة تقدم لحاملها الأتي:

تسهيل وإنهاء كافة إجراءات معاملته في الأمانة والبلديات الفرعية دون الحاجة إلى الانتظار في صفوف المراجعين.

خصصت موظفًا لمرافقة حامل البطاقة وتسهيل إجراءاته لدى الإدارات والأقسام المعنية بالأمانة وفق الأنظمة والتعليمات.

تخصيص موقف للسيارة والاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لتجربة العميل.

في حال عدم استطاعة حامل البطاقة الحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية، فسيتم تأمين سيارة خاصة لخدمته في مكان تواجده.

وقالت الامانة؛ أن بطاقة "معان" تُعد إحدى الخدمات التي تقدمها في سبيل راحة المراجعين من الفئات المستحقة، وتأتي انطلاقا من إدراك الأمانة لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئات، وحرصها على تقديم خدمات نوعية، وتحقيق رضا المستفيدين وتحسين جودة العمل وتطويره.. وفقًا لـ "واس".

وأوضحت أن هناك فئات محددة للحصول على بطاقة "مُعان" الأتي:( الأشخاص ذوي الاعاقة، أو من كبار السن 65 سنة وما فوق، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو من المشاركين من الجنود السعوديين البواسل في الحدود والثغور).

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة مُعان

ولفتت الأمانة انه يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] وإرفاق المستندات المطلوبة متضمنة صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم الجوال، ومستند اثبات الحالة، وذلك لاستخراج البطاقة والحصول على كافة التسهيلات، أو من خلال التواصل هاتفياً مع الأمانة على الرقم 940 .

يشار إلى أن الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة؛ قد أصدرت حتى الآن العشرات من بطاقات مُعان، حيث حققت نتائج إيجابية ولقيت قبولاً واستحساناً من قبل المستفيدين.