دخل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد السعودي، ضمن خيارات نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين، لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت صحيفة المدينة السعودية في تقرير لها اليوم أن عبد الرزاق حمدالله مرشح للانتقال إلى نادي القادسية الموسم المقبل، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول اقتراب رحيله عن صفوف الاتحاد.

وتستهدف إدارة نادي الاتحاد إعادة هيكلة فريق الكرة الأول والتعاقد مع صفقات جديدة لدعم الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونجح نادي القادسية في التتويج ببطولة دوري يلو الدرجة الأولى للموسم الحالي، ليضمن صعوده رسميًا إلى دوري المحترفين، حيث تسعى الإدارة لدعم الفريق بقوة من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

مورينيو يقترب من قيادة القادسية

كما ربطت تقارير اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتولي مهمة القيادة الفنية لنادي القادسية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، بعد تصدره المنافسة في دوري يلو الدرجة الأولى.