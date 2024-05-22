لتمهيدًا لإقامة احتفال للمستعمرين.. الاحتلال يجرف قطعة أرض في الشيخ جراح

جرفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، قطعة أرض مساحتها 4 دونمات في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، تمهيدا لإقامة احتفال للمستعمرين بما يسمى عيد الشعلة مطلع الأسبوع المقبل، ووفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال جرفت الأرض، كما نصبت منصات كبيرة ووضعت أجهزة صوت وإضاءة في الأرض المستهدفة من أجل إقامة الاحتفال بالتزامن مع التضيق بشكل كبير على أهالي الحي وعرقلة حركتهم.

وكان ما يسمى بقائد الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال وقع على قرار بنقل الاحتفال إلى حي الشيخ جراح بعد أن كان يجرى في جبل ميرون قرب الجولان.

وبموجب القرار سيتم نقل هذا الاحتفال الاستعماري إلى حي الشيخ جراح، وسيتم إغلاق الحي بشكل كامل اعتبارا من مساء السبت القادم ولمدة ٤٨ ساعة حتى قبل ظهر الاثنين، إذ ستشهد مدينة القدس وخصوصا حيي الشيخ جراح وواد الجوز إجراءات عسكرية احتلالية مشددة .

وقالت شرطة الاحتلال إنها ستنشر المئات من عناصرها وستنصب الحواجز في ظل التوقعات بوصول عشرات الاف المستعمرين إلى حي الشيخ جراح.