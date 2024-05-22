عاجل..مستوطنون يقتحمون الأقصى ويمنعون المصلين والطلبة من الدخول

تحت حماية شرطة الاحتلال

مع صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو، قام عدد من المستعمرون الصهيونيون باقتحام باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن مجموعات كبيرة من المستعمرين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه ومنع المصلين من الدخول والصلاة في باحاته، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحات المسجد الأقصى.

فيما دعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم، المستعمرين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال فترة اقتحامات في "عيد الفصح الثاني/الصغير" الذي يصادف اليوم.

يذكر أن يوم أمس، اقتحم نحو 256 متطرفا من المستعمرين والطلبة، اقتحاماتهم للأقصى عبر باب المغاربة.