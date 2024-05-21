الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (شاهد)

قال الدكتور محمد القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد في موجة شديدة الحرارة بدأت بارتفاع تدريجي يوم الخميس الماضي وجرى تسجيل ذروة درجات الحرارة أمس الإثنين.

اليوم سيستمر ارتفاع قيم الحرارة

وأضاف "القياتي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "اليوم، سيستمر ارتفاع قيم الحرارة وهذه الموجة شديدة الحرارة، ومن اليوم وحتى الخميس، من المتوقع أن تكون قيم الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 38 و39 درجة".

طقس شديد الحرارة

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الموجة الحارة ستستمر معنا حتى يوم الخميس القادم بطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، والقاهرة ستسجل درجات حرارة صغرى ما بين 26 و27 درجة مئوية، وفي ظل هذه الموجة شديدة الحرارة نتأثر بنشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية على مدار اليوم وفترات متقطعة".



وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح وبقاء الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

الأرصاد الجوية توصي بإرتداء الملابس الصيفية الفضفاضة وشرب الماء

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ونصحت الهيئة المواطنين بإرتداء الملابس الصيفية الفضفاضة، وعدم التعرض لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم ارتداء الملابس الداكنة، ووضع غطاء على الرأس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة، واصطحاب زجاجات المياه حال التواجد تحت أشعة الشمس.