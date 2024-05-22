الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب بمحلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من اضطرابات وصراعات والتي تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك على سعر المعدن الأصفر.

txt

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوياتها

txt

أسعار الذهب تواصل تراجعها فى التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3628 جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3175 جنيهًا
جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2721 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25400 جنيهًا
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو2415 دولارًا للبيع، و2414 دولارًا للشراء.

قرارات البنك المركزي 

 في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

 ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوياتها

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 24 بـ3622

استقرار أسعار الذهب محليًا وترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي 

اخر تطورات أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

ارتفاع محاصيل الذهب الاصفر لـ27 ألف و393 طن قمح حتى الآن بالاسكندرية

الجريدة الورقية