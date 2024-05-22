سعر الذهب بمحلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من اضطرابات وصراعات والتي تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3628 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3175 جنيهًا

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2721 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25400 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو2415 دولارًا للبيع، و2414 دولارًا للشراء.

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.