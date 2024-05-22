الألمانية إربنبيك تفوز بجائزة البوكر الدولية عن روايتها كايروس

فازت الكاتبة الألمانية جيني إربنبيك بجائزة البوكر الدولية لعام 2024 عن رواية كايروس، حسبما أعلنت الكاتبة الكندية إليانور فاتشيل، التي ترأست لجنة التحكيم.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، اقيم حفل البوكر في لندن أمس الثلاثاء، ويتقاسم الجائزة بين المؤلف جيني اربنبيك والمترجم مايكل هوفمان.

وتبلغ قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه إسترليني (64 ألف دولار، سيتقاسمها إربنبيك (57 عاما) مع المترجم مايكل هوفمان.

وتدور الرواية حول قصة علاقة حب متشابكة في الثمانينيات في برلين الشرقية، وتعتبرها الكاتبة أنها قصة خاصة عن حب كبير، ولكنها أيضًا قصة تفكك نظام سياسي بأكمله.

ونقل عن إربنبيك قولها على موقع جوائز بوكر الإلكتروني:"ببساطة كيف يمكن لشيء يبدو صحيحًا في البداية، أن يتحول إلى شيء خاطئ"، وهذا ما تسرده الرواية في شكل قصة تجذب الجمهور.

وقالت المذيعة الكندية إليانور واتشيل، التي ترأست لجنة التحكيم المكونة من خمسة أعضاء، إن رواية إربنبيك تدور أحداثها في أيام احتضار جمهورية ألمانيا الديمقراطية، والتي سبقت سقوط جدار برلين، حيث وُلدت إربنبيك، ونشأت في برلين الشرقية، التي كانت جزءًا من ألمانيا الشرقية حتى اختفت البلاد مع إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.