معديات النيل خطراً يهدد الآلاف من سكان أشمون

هذا ما كتبنه من قبل وما سنكتبه في الحاضر والمستقبل، أن المعديات النيلية بفرع رشيد، خطراً يهدد الآلاف من سكان قرى اشمون بالمنوفية، خاصةً مع تكرار حوادث غرقها، والتى راح ضحيتها العديد من المواطنين، و كان اخرها اليوم بعد غرق ميكروباص بمعدية أبو غالب الوسطانية، ويقل 22 فتاة من عمال شركات تصدير الفاكهة والخضروات بمنطقة الجيزة، هذه لم تكن الحادثة الأولي أو الأخيرة بنهر النيل، وكان قبلها بأشهر حادث عزبة التفتيش التي راح ضحيتها 8 ضحايا من ابناء أشمون الذين يعملون في مزارع الجيزة.

كتبنا عن ذلك في عام 2015م، وطلبنا من الجهات المختصة بالتفتيش علي تلك المعديات ومراجعة التراخيص حتي نعرف مدي صلاحية تلك المعديات، وعلي ان يتم التفتيش مرة واحدة كل عام، مثل معديات قناة السويس، وخاصة بعد الحوادث المتكررة وحفاظا علي اراوح المواطنين، كما وجهنا خطابات لمحافظة الجيزة ومحافظة المنوفية بسرعة استبدال "معديات الموت" بكبارى خرسانية تحفظ ارواح المواطنين.

اليوم وبعد ان ذهبنا الي معدية أبوغالب، او كما يطلق عليها الأهالي " معدية صلاح الدين باشمون " في ساعة متأخرة انا وأطفالي وزوجتي حتي يعرفوا ويسمعوا ان من ذهبت ارواحهم ليست من أجل اللعب او اللهو وانما من أجل لقمة العيش حتي يساعدوا أسرهم في المعيشة، والأخطر من ذلك عندما ركبنا المعدية فوجئت بصوت شاب من الذين يعملون بالمعدية ينادي بالأخر، ان واير المعدية انقطع، اسرع الشاب ونزل بالقارب وقال عندما نرسوا بالبر التاني سنقوم باصلاح الواير .

وعلي أثر ذلك نطالب اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، بتوجيه لجان فنية لتلك المعديات حتي يتم التفتيش عن اجراءات السلامة و الصحة ومعرفة من يعمل عليها هل هو مؤهل لذلك اما انه سيهرب عند وقوع حادث، ونكرر تلك النكبة بغرق أطفالنا وشبابنا.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بسرعة استبدال معديات الموت بكبارى خرسانية، حفاظاً على أرواح المواطنين ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، ووفقًا لخطة هذا المشروع خلال العام المالى 2020 / 2021، علي ان يتم إنشاء 15 كوبرى علويًا بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبرى عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة، وتكون الأولوية فى إقامة الكبارى الخرسانية الجديدة، للقرى التى يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، وصاحبة الكثافة السكانية الأعلى، وستخضع لاختيارات المحافظين بالاشتراك مع وزارة النقل.