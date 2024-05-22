طالب إعدادي يطلق النيران على 4 أشخاص أمام مدرسته

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على طالب بالمرحلة الإعدادية، أطلاق أعيرة نارية على 4 أشخاص من عائلة واحدة أمام مدرسة في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يوم الأحد الماضي من مركز شرطة دشنا ، يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من طلاب المرحلة الإعدادية بقرية العطيات، نتج عنها إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية.

بالانتقال والفحص، تبين وقتها إصابة كل من: محمود.ح.ع 52 عامًا، وشقيقه إسلام 37 عامًا، يوسف.م.ح 27 عامًا، ويوسف.س.م 12 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين أن الطالب المتهم باطلاق الأعيرة النارية، مقيم بقرية السمطا، التابعة لمركز دشنا، بعد خلافات مع عدد من الطلاب بمدرسة العطيات، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بإطلاق أعيرة نارية، تسبب فى إصابة الأشخاص المذكورين.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب المتهم.