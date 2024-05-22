البنتاغون يعلن تسليم بريطانيا قاذفات استراتيجية من طراز B-52

صرح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر بأن أمريكا أرسلت أربع قاذفات استراتيجية من طراز B-52 إلى بريطانيا في إطار النشر المخطط له في منطقة القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "انضمت أربع قاذفات من سلاح الجو الأمريكي من طراز B-52 Stratofortress لعمل فرقة القاذفات في منطقة القيادة في أوروبا هذا الأسبوع".

وأكد رايدر أن الطيارين الأمريكيين "سيكون لديهم فرص عديدة للتدريب مع حلفاء الناتو والشركاء الإقليميين وممارسة العمل البيني معهم".

وأضاف: "يؤكد هذا النشر على التزام الولايات المتحدة بالدفاع المشترك داخل حلف الناتو لحماية المنطقة الأوروبية الأطلسية من الجهات المعادية"، مشيرا إلى أن تواجد قوة قاذفات القنابل في أوروبا يعد جزءا من التدريبات العالمية واسعة النطاق 2024، والتي تعزز تدريب القوة الأمريكية المشتركة مع الحلفاء لمواجهة التحديات الأمنية الدولية".

ووفقا للقيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (EUCOM)، فإن القاذفات "ستشارك في الانتشار المخطط له لقوة مهام قاذفات القنابل".

وأكد البنتاغون أن الولايات المتحدة "تنشر قاذفاتها بانتظام في أوروبا كجزء من تدريبات الناتو".