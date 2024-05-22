استنساخ سكارليت جوهانسون .. ماذا حدث مع نجمة هوليوود آخر ضحايا الذكاء الاصطناعي؟ (تفاصيل)

أعربت النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون عن استيائها وغضبها الشديد من شركة "أوبن إيه آي"، التي أقدمت على استنساخ صوتها عمدًا من دون علمها، واعتماده صوتاً لأداة برمجيتها الشهيرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفعها لتوكيل محامي من أجل الدفع باتجاه تعديل الصوت.

سكارليت جوهانسون في ورطة بسبب الذكاء الاصطناعي

وحسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، سرعان ما استجابت الشركة لشكوى سكارليت جوهانسون، وأقدمت على الإعتذار منها، خلال بيان رسمي، أعلنت خلاله عن تعليق صوت أداة المساعدة "سكاي" في "تشات جي بي تي" الخاص بها.

سكارليت جوهانسون

وجاء بيان مدير عام الشركة كالتي: "احتراما للسيدة جوهانسون، علقنا استخدام صوت "سكاي" في منتجاتنا، ونعتذر للسيدة جوهانسون لعدم تواصلنا بشكل أفضل".

وكانت سكارليت جوهانسوناتهمت شركة "أوبن إيه آي" بتعمّد نسخ صوتها، من دون علمها، وذلك خلال بيان رسمي أصدرته وجاء كالآتي: "في أيلول الماضي، تلقيت عرضاً من سام ألتمان، الذي أراد اختياري لأكون صوت نظام تشات جي بي تي بنسخة 4.0 الحالية".

سكارليت جوهانسون

وشددت سكارليت جوهانسون على رفضها العرض متابعة: "قال إنه يعتقد أن صوتي سيريح الناس، وعندما سمعتُ العرض التوضيحي، شعرتُ بالصدمة والغضب وعدم التصديق؛ لأن ألتمان طوّر صوتاً يشبه صوتي بشكل مخيف، لدرجة أن أصدقائي المقربين ووسائل الإعلام لم يتمكنوا من تسجيل أي فرق".

وتابعت: "ألتمان ألمح إلى أن التشابه كان مقصوداً، من خلال التغريد بكلمة واحدة هي ’هير’ Her""، تلك الكلمة بمعنى "هي" بالإنجليزية، وهو عنوان فيلم جسّدت فيه جوهانسون صوت نظام بالذكاء الاصطناعي، لم يخفِ مطوّرو تشات "جي بي تي" استلهامهم منه.

سكارليت جوهانسون

من جانبه، برأ ألتمان مدير الشركة أن صوت "صوت سكاي ليس بأي حال تقليداً لصوت سكارليت جوهانسون"، مشيرًا إلى تطويره الصوت بناءً على أصوات ممثلات مختلفات، مضيفا: "لقد اعتمدنا صوت الممثلة التي تجسّد صوت سكاي قبل أي اتصال مع جوهانسون".

وأشارت جوهانسون إلى إنها تنتظر بفارغ الصبر اعتماد التشريعات المناسبة للمساعدة في ضمان حماية الحقوق الفردية.

سكارليت جوهانسون

على صعيد آخر، كانت شركة أوبن إيه آي قد قدمت الأسبوع الماضي الإصدار الجديد من منتجها الرئيسي، "جي بي تي - 4 أو" GPT-4o، مع تحسين الأداء والسلوك بهدف جعله أقرب إلى البشر، مع طرحه مجاناً لجميع المستخدمين، لافتة إنها تخطط لإضافة أصوات إليه لتلبية اهتمامات وتفضيلات المستخدمين المتنوعة بشكل أفضل.