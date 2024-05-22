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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مه بابافاسيليو

بابافاسيليو
بابافاسيليو

كشف محمد أحمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري حقيقة التفاوض مع اليوناني بابافاسيليو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفاً لطارق العشري.

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وقال محمد أحمد في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: “ لم يحدث أي مفاوضات مع بابافاسيليو أو أي مدرب، طارق العشري ابن نادي الاتحاد السكندري والنتائج جيدة حتى الآن ”.

وأضاف عضو مجلس الإتحاد: “ نتعامل مع طارق العشري بمبدأ نهاية الموسم وليس مبدأ الحساب بالقطعة ”.

وأكمل: “ تكريم الزمالك في مواجهتنا؟ بنبارك لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة، وأكيد أستاذ محمد مصيلحي هيشوف موضوع التكريم ده، رغم إن الموضوع صعب لأن المباراة هتكون في القاهرة، وننتظرهم في الإسكندرية لتكريمهم ”.

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