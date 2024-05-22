دجال الإسكندرية يعترف بإيهام ضحاياه بالعلاج الروحاني وجلب الحبيب

اعترف عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم فى أقواله أنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للتواصل مع ضحاياه وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى وجلب الحبيب وحل المشاكل الزوجية مقابل مبالغ مالية ترسل له على حافظة نقود إلكترونية.

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد صفحة على موقع التواصل "فيسبوك"، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالي.كشفت تحريات رجال المباحث ان وراء انشاء الصفحة سحر وشعوذة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وألقى القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بمديرية أمن الإسكندرية،

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان وذلك حال تواجده تم عمل كمين للمتهم والقى القبض عليه داخل منزله وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول" وبفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطه الإجرامي" - الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة – مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق امرت حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين وإنشاء صفحة على موقع التواصل "فيسبوك"، بإيهام المواطنين بأنه له القدرة على السحر والدجل نظير مبلغ مالي. كما طلبت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول لفحص الرسائل المتواجدة عليه.

الجدير بالدكر ان الاحتيال باسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خرق للخصوصية وضياع للاموال ،تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية مع عدد لا بأس به من قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام اسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين ، حيث ان الضحايا كانوا قد وقعوا ضحية فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق السحر والشعوذة وتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الاساليب المضللة قاموا باختراق خصوصية الضحايا وابتزازهم والاستيلاء على اموالهم بالايهام والخديعة

وهنا تهيب وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالاخوة المواطنين والمقيمين بعدم اللجوء لمثل هذه الاساليب التي تعرض حياتهم واموالهم للضياع والخطر وتدعو الى التبليغ عن كل من يمتهن هذه الاساليب الجرمية حماية للمواطن والمجتمع .