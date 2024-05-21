وزير التربية والتعليم: خطة تطوير المناهج الدراسية مستمرة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خطة تطوير المناهج الدراسية مستمرة في إطار تطوير جهود تطوير المنظومة التعليمية ككل.

واستعرض وزير التربية والتعليم رحلة تطوير المناهج الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية ومرورا بالمرحلة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه لأول مرة بمصر يتم تدريس اللغة الثانية بالمرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك يجعل المعيار الأوروبي واحدًا فى كل اللغات الثانية، وهو ما يتطلب دعم التعاون مع شركة "بيرسون" في تدريب المعلمين وتحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه ‎تشاك ميلي النائب الأول لرئيس شركة "بيرسون" للعلاقات الحكومية الدولية والسياسية وجيو جيوفانيلي، رئيس قطاع تعلم اللغة الإنجليزية في الشركة وأندرو خان، مدير الإنتاج بقسم تعلم اللغة الإنجليزية بالشركة.

وزير التربية والتعليم يستعرض آليات التعاون مع البنك الدولي

واستعرض وزير التربية والتعليم آليات التعاون مع البنك الدولي في إصلاح منظومة التعليم منذ عام ٢٠١٨، وذلك من خلال نظام التقييم فى المرحلة الثانوية، وإعداد وثيقة معايير تقييم المعلمين (CPD) والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية دور المعلم باعتباره أحد أهم العناصر المؤثرة في تطوير المنظومة التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن التطوير خطة دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس الأولويات وتوفر كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى خطة تطوير المناهج والتي تتضمن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية وتطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، والتي تتضمن اللغة الإنجليزية بين عدة لغات سيتم تدريسها بالمدارس الحكومية كلغة ثانية.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدور المجلس الثقافي البريطاني في دعم جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.