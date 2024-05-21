وكيل شباب الغربية يؤكد على أهمية العمليات الاستثمارية بمراكز الشباب

أكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أهمية العمليات الاستثمارية بمراكز الشباب واستغلال الأماكن الغير مستغلة مما يساهم في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة والبرامج، وتقديم خدمات مجتمعية أفضل وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية عدد من المشروعات الإنشائية بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب السنطة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وتوجيهات الاستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

حيث شملت المتابعة إنشاء مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب ميت غزال والتى وصلت نسبة التنفيذ بها الي المعدلات المطلوب تنفيذها وقد تم بدأ العمل بها في يناير 2024م.

كما تفقد مركز شباب شبرابيل بقطاع شباب السنطة في إنشاء مبنى خدمات وأنشطة والتى وصلت نسبة التنفيذ الي النسبة المحددة.