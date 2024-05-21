رئيس نادي سبورتنج: رجال كرة اليد حققوا إنجازا بثالث بطولة الدوري

قال أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج ان رجال سبورتنج لكرة اليد حققوا إنجاز بتحقيقهم ثالث بطولة الدوري

واشار الى ان نادى سبورتنج يشهد طفرة رياضية فى مختلف الالعاب الفردية والجماعية لافتا الى ان رجال كرة اليد أضافوا بطولة جديدة للنادى ومجلس الادارة بالكامل يؤكد على تشجيعهم من أجل مواصلة مشوار النجاح.

وأختتم رئيس نادى سبورتنج تصريحاته متمنيا لفريق كرة القدم الذى يبدأ مشواره فى دورى الترقى للتأهيل الدورى الممتاز مباراته مع فريق منتخب السويس بستاد حرس الحدود فى بداية المجموعة الرباعية مشيرا الى ان الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى لديه قدرة كبيرة على مواصلة التحدى.