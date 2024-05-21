الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير هشام: المخرج البرتغالي خوان يصل غدًا لإخراج مباراة الأهلي والترجي التونسي

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، التلفزيون المصري خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد خلاله تواجد مخرج أجنبي وهو البرتغالي خوان، من أجل نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إقرأ أيضًا..

txt

الترجي يوجه رسالة هامة لجماهير قبل مواجهة الأهلي


وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الكاف أصر على تواجد المخرج الأجنبي وتم عقد اجتماع في التلفزيون المصري، وتمت الموافقة وسوف يتحمل الاتحاد الإفريقي كافة التكاليف".

وأضاف أمير هشام: "البرتغالي خوان هو من يدير المباراة إخراجيًا وهو يعمل في منظومة إسبانية، وسوف يصل في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ومعه 4 مساعدين وتم حجز تذاكر الطيران".

مواد متعلقة

أهلاً‭ ‬رمضان

همسات‭ ‬روحية

شهر‭ ‬البُشرى

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج الوزارة للاحتفال بشهر رمضان المبارك

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

شمال سيناء تنظم ندوة "ظاهرة التنمر وأضرار التسرب من التعليم" ببئر العبد

فيتوريا يكشف أسرار جديدة عن رحيله من منتخب مصر
الجريدة الورقية