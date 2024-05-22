لقاء الأطراف المجتمعية بكلية الخدمة الإجتماعية فى الفيوم

شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم، اللقاء الذي نظمته وحدة ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع وحدة متابعة الخريجين بالكلية، تحت عنوان (لقاء الأطراف المجتمعية _ شركاء المجتمع الخارجي).

بحضور الدكتورة سلوى صلاح مدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيحي، والدكتورة حنان طنطاوي مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والتنفيذيين، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.

أوضح الدكتور أحمد حسني أن اللقاء ناقش عددًا من الموضوعات، حيث تناول مواصفات خريج كلية الخدمة الاجتماعية، وأوجه التعاون بين الكلية والأطراف المجتمعية المختلفة ومتطلبات تأهيل خريج الكلية من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة والوقوف على آراء الأطراف المجتمعية المختلفة، لتطوير البرامج والمقرارت الدراسية والتدريب الميداني بما يلائم المتغيرات الحديثة، وذلك فيما يتعلق بطبيعة ونوعية المشكلات المجتمعية والرقمنة ومؤهلات وقدرات الخريجين، في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يحقق رؤية ورسالة جامعة الفيوم وكلية الخدمة الاجتماعية، في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

سفراء تميز..

وفى وقت سابق عقد الدكتورعرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة الفيوم، اجتماعًا لسفراء تميز كليات جامعة الفيوم لجائزة مصر للتميز الحكومي (الدورة الرابعة 2024) والتي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور جمال فرج محمد فرج، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر مجدي عيسى، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور جمال عبد الحليم كامل، المدرس بكلية العلوم، وهالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومنسق جائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة، و منسقي التميز وفرق عملهم بكليات الجامعة المختلفة، ومنسق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ومنسق جائزة المواقع الإلكترونية، والمشاركين في الجوائز الفردية، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين لتعزيز مكانة مصر العالمية.

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