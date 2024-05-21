برومو فيلم تاني تاني يجمع مشاهدات عالية قبل انطلاق عرضه بالسينمات

جمع البرومو الرسمي لفيلم تاني تاني، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، مشاهدات عالية، على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب” ومنصات السوشيال ميديا المخلتفة.

حصد برومو فيلم تاني تاني، 6 ملايين مشاهدة، وذلك قبل انطلاق الفيلم رسمياً في دور العرض المصرية غداً الأربعاء الموافق 22 مايو ويكون أول أفلام موسم الصيف السينمائي لعام 2024.

فيلم تاني تاني

فيلم تانى تانى، بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.

ويشارك في فيلم تاني تاني، محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبد الرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

فيلم تاني تاني

فيلم تاني تاني

آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق

كانت آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل صيد العقارب، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، كما نال إعجاب عدد من النقاد والجمهور .

فيلم تاني تاني

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

200 جنية .. آخر ظهور للفنان أحمد آدم

كان آخر ظهور للفنان أحمد آدم، خلال فيلم 200 جنية، والذي دارت أحداثه حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه شيمي على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.