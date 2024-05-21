الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"الدفاع الروسية": بدء المرحلة الأولى من مناورات استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى من التدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

 

txt

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بدعوى استخدام الأسلحة الكورية الشمالية

txt

روسيا تتوسع في تطوير جيلا جديدا من منظومات الدفاع الجوي

 

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الإخبارية الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية أن "قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بدأت المرحلة الأولى من التدريبات العملية لإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الجنوبية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة "الرؤوس الساخنة" في العواصم الغربية.

مواد متعلقة

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بدعوى استخدام الأسلحة الكورية الشمالية

روسيا تتوسع في تطوير جيلا جديدا من منظومات الدفاع الجوي

واشنطن: من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تلاحق روسيا وليس إسرائيل

روسيا: الغرب أسقط أقنعته وظهر على حقيقته اليوم بالتصويت ضد روسيا

وزير خارجية روسيا يصل أستانة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون

السفارة الروسية لدى طهران .. روسيا مستعدة لتقديم كافة الدعم فى البحث عن الرئيس الايرانى

الجريدة الورقية