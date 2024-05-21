إبراهيم عيسى: كلمة أبو مازن بقمة المنامة تغرد خارج المنظومة "الفاشلة"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في قمة البحرين الخميس الماضي هي الكلمة الوحيدة التي خرجت عن منهج الحكومات العربية بأن إسرائيل هو العدو الذي يقتل وتطرق للحديث عن تفاصيل أخرى بشأن القضية الفلسطينية، موضحًا أن "أبو مازن" خرج من فكرة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" وأصبح خارج المنظومة "الفاشلة" في كلمته بمؤتمر القمة.

كلمة الرئيس الفلسطيني أبو مازن في قمة البحرين

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رئيس فلسطين تحدث أن العملية في 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الأسباب لاجتيارح قطاع غزة وهو يخرج بذلك عن كل قواميس الإخفاء والإنكار الذي يقوم به العرب في هذا الوقت، مشددًا على أن اتهام الرئيس الفلسطيني أبو مازن لحماس لم يتم التطرق له إعلاميًا إلا في جوانب بسيطة من التحليل، مشيرًا إلى أنه يعي أن الدول العربية التي تشارك في المفاوضات تتحفظ على أمر اتهام حماس لأنهما يتقابلون دائمًا معهم ولابد أن يكونوا على الحياد.

وأشار إلى أنه في فترة به الجميع ينادي بأنه لابد من التوقف عن نقد وانتقاد حماس لأننا في حرب، على الجانب الأخر نرى أن إسرائيل تتحارب ونتيناهو وسياسته على المسرح وفي مرمى الانتقاد من قبل المعارضة، مؤكدًا أنه إسرائيل دولة احتلال والمجتمع الإسرائيلي ديمقراطي وليس عندهم تزوير في الانتخابات وعندهم حرية التعبير.

وتابع: "حماس سلطة فاسدة في حماس ومستبدة استبداد سياسي وديني"، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية تتعرض لحرب من نتنياهو ويتهمها بأنها لا تخدم السلام ومنع عنها الضرائب لأنها تدفع مرتبات لأهالي الشهداء الفلسطينيين، موضحًا أن السلطة الفلسطينية ممنوع عنها الأموال والضرائب والمستبعدة من أي مفاوضات والمحاصرة من إسرائيل هي التي تكون عمليه لإسرائيل، مشيرًا إلى أن حركة حماس هي التي تقبض من إسرائيل والتي يدعمها نتنياهو بشهادته نفسه وخلافائه وخصومه.