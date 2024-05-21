الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ياو أنور واسامة فيصل يقودان تشكيل البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الدورى

ياو أنور
ياو أنور

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الاهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

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وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى : حسن شاهين .
خط الدفاع : أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، عاصم صلاح 
خط الوسط : سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، احمد مدبولى، عبد العزيز سيد 
خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو انور .


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
أحمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمود قاعود، محمود سيد، بامبو، احمد ربيع، عماد فتحى، ابراهيم حسن، جريندو

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