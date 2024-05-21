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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غتوري يكشف أخر تطورات دخول البادل لأجندة اللجنة الأولمبية الدولية

غتوري
غتوري

كشف أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل عن أخر تطورات اجتماع الجمعية العومية للاتحاد الدولي للبادل والتي أقيمت في دولة باراجواي أحد الاتحادات المؤسسة للعبة.

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وشهد الاجتماع العديد من الخطوات القوية لدخول اللعبة لأجندة اللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق تطبيق متطلبات اللجنة.

وقال غتوري في تصريحاته إن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي شهدت تغييرات في النظام الأساسي لجعله متوافقا مع متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية استعداد لدخول لعبة البادل للأولمبياد.

وأوضح: مصر ساعدت 6 دول أفريقية لدخول الجمعية العمومية الدولية للبادل لزيادة عدد الاتحادات المحلية في القارة السمراء .

وأشار غتوري خلال تصريحات إلى الإشادة القوية التي حصدتها مصر من الاتحاد الدولي للعبة بعد مساهمة مصر في انتشار وتوسيع قاعدة اللعبة في القارة الأفريقية.

ووجه المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل الشكر للدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعم اللعبة والاتحاد منذ اليوم الاول لتأسيسه.

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