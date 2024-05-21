الثلاثاء 21 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السوداني وزيلينسكي يؤكدان أهمية انعقاد اللجنة "العراقية الأوكرانية" لتعزيز التعاون

السوداني وزيلينسكي
السوداني وزيلينسكي

 

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وأهمية انعقاد اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وكذلك التعاون في مجالي الأمن الغذائي والطاقة. 

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زيلينسكي يعرب عن رغبته في مشاركة الصين بقمة سويسرا حول أوكرانيا

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زيلينسكي يتهم حلفائه من الدول الغربية بالتباطىء في تقديم المساعدات

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان مجلس الوزراء العراقي أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجري اليوم بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأوكراني والذي تم خلاله توجيه الدعوة رسميا للعراق للمشاركة في مؤتمر (السلام في أوكرانيا) الذي سيُعقد في سويسرا الشهر المقبل. 

وأضاف البيان أن الاتصال تطرق أيضًا إلى الشركات الأوكرانية العاملة في العراق وخطوات الحكومة وإجراءاتها في توفير البيئة الاستثمارية المثالية المحفزة للعمل والاستثمار.

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زيلينسكي يتهم حلفائه من الدول الغربية بالتباطىء في تقديم المساعدات
الجريدة الورقية