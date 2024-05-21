الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الكويت والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات عسكرية ودفاعية

الكويت وأمريكا
الكويت وأمريكا

وقعت الكويت والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عدداً من الاتفاقيات العسكرية والدفاعية، على هامش اجتماع أعمال اللجنة العسكرية المشتركة الذي عُقد على مدى يومين.

ورأس أعمال اجتماع اللجنة من الجانب الكويتي رئيس الأركان العامة بالجيش الفريق ركن طيار بندر المزين، ومن أميركا نائب مساعد وزير الدفاع دانييل شابيرو، ووقع الجانبان، بحسب هيئة الأركان العامة، عدداً من الاتفاقيات التي تسهم بدورها في دعم العلاقات الثنائية، والستراتيجية العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، والارتقاء بها نحو آفاق أشمل وأرحب.
وقالت رئاسة الأركان الكويتية في بيان إن الاجتماع تضمن عقد عدد من ورش العمل للفرق المشاركة من الجانبين تم خلالها استعراض بنود أعمال التعاون الدفاعي المشترك ومناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة.
وشارك في مراسم التوقيع على الاتفاقيات سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، والسفيرة الأميركية كارين ساساهارا، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع وكبار الضباط القادة من الجانبين.

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