طارق عبد العزيز: 115 مليون مصري جنود خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي 

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ان استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة واقتحام رفح الفلسطينية بات أمراً غير مقبول وستكون له عواقب وخيمه على استقرار المنطقه وعلى السلام في الشرق الأوسط ، وان تصرفات قادة اسرائيل مغامرة غير محسوبه ، ولا تصب في صالح الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين الذي تنعم به شعوب المنطقه وأولهم الشعب الإسرائيلي.

حماية الأمن القومي المصري

وأكد عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن 115 مليون مصري جنود في خندق واحد خلف القيادة السياسية وخلف الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي المصري ، والحفاظ علي مقدرات الوطن ، والدفاع عن القضيه الفلسطينيه العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق و ايقاف العدوان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعودة الحقوق الفلسطينينة المشروعة والمهدرة منذ عقود من الزمن.

وشدد عبد العزيز بأن المعاهدات الدولية مقدرة ومصر مازالت تحترمها ولكن هذا لا يمنع من استخدام كافة السيناريوهات المحتملة حال المساس بالأمن القومي المصري

وكان مصدر مصري، قد صرح اليوم الثلاثاء، بأن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، على نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، عدم صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن المصدر إن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح .